‘Kule bebek ağlıyor yardım et’

THY'nin İstanbul-Antalya seferini yapan uçağın pilotu, sürekli ağlayan bir bebeğinsesine dayanamayarak kuleden yardımistedi. Havada iniş için sıra beklemesi gereken uçak Antalya'ya 29 dakika erken indi. İstanbul Kule ile pilot arasında şu konuşma gerçekleşti: Pilot: "Efendim uçakta aşırı derecedeağlayan bir bebek var. Mümkün olduğu kadar direkt rotayla Antalya'ya gitmek isteriz." Kule: "Anlaşıldı direkt rotayla devam edin."
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