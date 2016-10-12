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‘Kule ağlıyor yardım et’

‘Kule bebek ağlıyor yardım et’
THY'nin İstanbul-Antalya seferini yapan uçağın pilotu, sürekli ağlayan bir bebeğin sesine dayanamayarak kuleden yardım istedi. Havada iniş için sıra beklemesi gereken Antalya'ya 29 dakika erken indi. İstanbul Kule ile pilot arasında şu konuşma gerçekleşti: Pilot: "Efendim uçakta aşırı derecede ağlayan bir bebek var. Mümkün olduğu kadar direkt rotayla Antalya'ya gitmek isteriz." Kule: "Anlaşıldı direkt rotayla devam edin."
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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