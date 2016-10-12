Kör talihliler!

Jokey Ömer Kaya 4 günlük yaşam savaşını kaybetti, sevenlerini üzdü. 25 Temmuz 2005’te Veliefendi’de onunla birlikte ilk dörde girerek ‘tabela yapan’ 3 jokeyden ikisinin yaşamını yitirdiği, birinin ise felç olduğu ortaya çıktı...
Hipodromlarda son yıllarda meydana gelen kazalar ve ölümler, yarış dünyasını sarstı. Ünlü jokey Selim Kaya'nın kendisi gibi jokey olan kardeşi Ömer Kaya, önceki gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç jokey memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Jokeylerinözellikle Arap atları ile yarışırken,başta zemin bozuklukları olmaküzere, bindikleri atların üzerindendüşerek, sakatlanmaları veyaşamlarını yitirmeleri, dikkatlerinyeniden hipodromlara çevrilmesineneden oldu. Türkiye Jokey Kulübü yetkilileri, kendilerini de çok üzen bu durumu detaylı olarak araştırdıklarını ve gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. Halk arasında, ilginç olaylar ve ölümler için "Kadere bak!" sözü söylenir. İşte bu atasözünü doğrultan ilginç olaylar, bundan yıllar önce 25 Temmuz 2005 tarihinde meydana geldi. Günün 4. yarışında, ilk dörde girerek, at yarışı deyimi ile 'tabela yapan' 4 jokeyden üçü yaşamını yitirdi, biri ise felç oldu.
KADERİN BÖYLESİ
İstanbul Veliefendi'de yapılan yarışta Müslüm Tumbul birinci olmuştu. Ömer Kaya ikinci, Gürkan Oker üçüncü ve Yalçın Akağaç da dördüncü olmuştu. İşte ölümler zinciri de bundan sonra başladı. Bu yarıştan bir süre sonra birinci gelen Müslüm Tunbul, 10 Ocak 2007'deŞanlıurfa'daki bir yarışta düşerekyaşamını yitirdi. Aynı yarışta 3. olan Gürkan Oker 7 Ocak 2009'daBursa Osmangazi Hipodromu'ndayine attan düşerek öldü. Yarışta 4. gelen Yalçın Akağaç ise 18Ocak 2012'de İstanbul VeliefendiHipodromu'nda attan düşerekfelç oldu. 2005 tarihindeki yarışta2. olan Ömer Kaya ise 6 Ekim'deAnkara 75.Yıl Hipodromu'nda'Beybaran' adlı Arap atının önde koşan atın ayaklarına çarpması sonucu düşerek beyin kanaması geçirdi. Hastanede yaşamını yitirdi.
MüslümTunbul,10 Ocak2007'deŞanlıurfa'dakibir yarıştapiste düştü.Atınınaltında kalanjokey fecişekildecan verdi.
Ömer Kaya6 Ekim'deAnkara 75.YılHipodromu'nda'Beybaran'adlı Arap atıylayere yığıldı.Beyin kanamasıgeçirip yaşamınıyitirdi.
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