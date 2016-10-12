  1. Ateş parçası
  2. Enerjik Türkiye

Kör talihliler!

Jokey Ömer Kaya 4 günlük yaşam savaşını kaybetti, sevenlerini üzdü. 25 Temmuz 2005’te Veliefendi’de onunla birlikte ilk dörde girerek ‘tabela yapan’ 3 jokeyden ikisinin yaşamını yitirdiği, birinin ise felç olduğu ortaya çıktı...

Kör talihliler!
Hipodromlarda son yıllarda meydana gelen lar ve ölümler, yarış dünyasını sarstı. Ünlü jokey Selim Kaya'nın kendisi gibi jokey olan kardeşi Ömer Kaya, önceki gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç jokey memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Jokeylerin özellikle Arap atları ile yarışırken, başta zemin bozuklukları olmak üzere, bindikleri atların üzerinden düşerek, sakatlanmaları ve yaşamlarını yitirmeleri, dikkatlerin yeniden hipodromlara çevrilmesine neden oldu. Türkiye Jokey Kulübü yetkilileri, kendilerini de çok üzen bu durumu detaylı olarak araştırdıklarını ve gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. Halk arasında, ilginç olaylar ve ölümler için "Kadere bak!" sözü söylenir. İşte bu atasözünü doğrultan ilginç olaylar, bundan yıllar önce 25 Temmuz 2005 tarihinde meydana geldi. Günün 4. yarışında, ilk dörde girerek, deyimi ile 'tabela yapan' 4 jokeyden üçü yaşamını yitirdi, biri ise felç oldu.

KADERİN BÖYLESİ
İstanbul Veliefendi'de yapılan yarışta Müslüm Tumbul birinci olmuştu. Ömer Kaya ikinci, Gürkan Oker üçüncü ve Yalçın Akağaç da dördüncü olmuştu. İşte ölümler zinciri de bundan sonra başladı. Bu yarıştan bir süre sonra birinci gelen Müslüm Tunbul, 10 Ocak 2007'de Şanlıurfa'daki bir yarışta düşerek yaşamını yitirdi. Aynı yarışta 3. olan Gürkan Oker 7 Ocak 2009'da Bursa Osmangazi Hipodromu'nda yine attan düşerek öldü. Yarışta 4. gelen Yalçın Akağaç ise 18 Ocak 2012'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda attan düşerek felç oldu. 2005 tarihindeki yarışta 2. olan Ömer Kaya ise 6 Ekim'de Ankara 75.Yıl Hipodromu'nda 'Beybaran' adlı Arap atının önde koşan atın ayaklarına çarpması sonucu düşerek beyin kanaması geçirdi. Hastanede yaşamını yitirdi.


Müslüm Tunbul, 10 Ocak 2007'de Şanlıurfa'daki bir yarışta piste düştü. Atının altında kalan jokey feci şekilde can verdi.


Ömer Kaya 6 Ekim'de Ankara 75.Yıl Hipodromu'nda 'Beybaran' adlı Arap atıyla yere yığıldı. Beyin kanaması geçirip yaşamını yitirdi.



Yalçın Akağaç 18 Ocak 2012'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bir başka jokeyin hatası sonucu attan düşerek felç oldu.







MEVLÜT YÜKSEL
Etiketler: , ,
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar