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Köpek çetesi!

Köpek çetesi!
Sakarya'da yaşanan ilginç olay akıllara durgunluk verdi! Modern Sanayi Sitesi'nde tamircilik yapan Cem Acar, 2014 yılında aldı. Geçtiğimiz ay ise aracını park yeri olmadığı için dükkanının önünde bıraktı. Sabah geldiğinde aracının ön tarafını tamamen parçalanmış, motorun beyni ve kabloları kopmuş halde buldu. Şaşkına dönen adam, arabasını bu hale getirenlerin peşine düştü! İşyerindeki güvenlik kameralarını incelediğinde ise şoke oldu! Görüntülülerde 10 sokak köpeği, sanayi sitesine gelerek otomobiline saldırıyor ve parçalıyordu. Olayın ardından kimseden şikayetçi olamayacağını anlayan Acar, kendi imkanlarıyla aracını tamir ettirmek zorunda kaldı. 42 bin TL'ye aldığı aracını da tamir sonrası 27 bin TL'ye elden çıkardı.

ŞAŞTI KALDI...
Acar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Güvenlik kameralarından izleyince şoke oldum. Hava kararmaya başlayınca, bir köpek otomobilin olduğu yere gelip çevreyi kolaçan ediyor. Sonra diğerlerini çağırıyor. 10 köpek, arabanın ön tarafını paramparça ediyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi gidiyor. in neden böyle yaptığına bir anlam veremedim."

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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