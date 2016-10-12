Köpek çetesi!

Sakarya'da yaşanan ilginç olay akıllara durgunluk verdi! Modern Sanayi Sitesi'nde tamircilik yapan Cem Acar, 2014 yılında araba aldı. Geçtiğimiz ay ise aracını park yeri olmadığı için dükkanının önünde bıraktı. Sabah geldiğinde aracının ön tarafını tamamen parçalanmış, motorun beyni ve kabloları kopmuş halde buldu. Şaşkına dönen adam, arabasını bu hale getirenlerin peşine düştü! İşyerindeki güvenlik kameralarını incelediğinde ise şoke oldu! Görüntülülerde 10 sokak köpeği, sanayi sitesine gelerek otomobiline saldırıyor ve parçalıyordu. Olayın ardından kimseden şikayetçi olamayacağını anlayan Acar, kendi imkanlarıyla aracını tamir ettirmek zorunda kaldı. 42 bin TL'ye aldığı aracınıda tamir sonrası 27 binTL'ye elden çıkardı.
ŞAŞTI KALDI...
Acar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Güvenlik kameralarından izleyince şoke oldum. Hava kararmaya başlayınca, bir köpek otomobilin olduğu yere gelip çevreyi kolaçan ediyor. Sonra diğerlerini çağırıyor. 10köpek, arabanın ön tarafınıparamparça ediyor.Sonra hiçbir şey olmamışgibi gidiyor. Köpeklerin neden böyle yaptığına bir anlam veremedim."
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