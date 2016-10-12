İstanbul Kartal'da 6 Ekim günü Mehmet B., (64) 15 yıllık eşi Müberra B.'yi (38) silahla öldürdü. Olayın ardından firar eden katil zanlısı polisten kaçmak için 1600 kilometre yol yaptı. Ancak kaçamadı! Önceki gün Samsun'da akrabasına ait kömürlükte yakalandı. Mehmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Emir SOMER