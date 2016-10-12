  1. Bitlis'te 5 köyde sokağa çıkma yasağı
  2. Sonunda bize geldiler...

Kömürlükte yakalandı

Kömürlükte yakalandı
İstanbul Kartal'da 6 Ekim günü Mehmet B., (64) 15 yıllık eşi Müberra B.'yi (38) silahla öldürdü. Olayın ardından firar eden katil zanlısı polisten kaçmak için 1600 kilometre yol yaptı. Ancak kaçamadı! Önceki gün Samsun'da akrabasına ait kömürlükte yakalandı. Mehmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emir SOMER
Etiketler:
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar