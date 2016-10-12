Kiloları Duman etti!

Bursa'da yaşayan ve obezite hastası olan grup, bir araya geldi. Obeziteye savaş açanlar arasında yer alan bir çocuk annesi Yağmur Duman (27), 180 kiloyken mide ameliyatı geçirdi. 7 ayda 100 kilo verdi. Hayata yeniden tutunan Duman şunları söyledi: "Yaklaşık 180 kiloyla ameliyat masasına yattım. Ondan sonraki süreçte zorluklar yaşadım fakat 100 kilo vermeyi başardım. Tedavi sürecinde doktorumun dediklerine dikkat ederek kısa sürede 180 kilodan 80 kiloya düştüm. Kiloluyken otobüse binmek için durağa taksi tutarak biniyordum ama artık her yere yürüyerek gidiyorum. Artık her şey çok güzel."