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Kendisine kıydı

Kendisine kıydı
Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli Emin ailesinin 1 yaşındaki oğulları Mümin Ahmet dün büyük bir tehlike atlattı. Ahmet, önceki akşam evde oyun oynuyordu. Annesi ise elektrikli kıyma makinasıyla et çekiyordu. Bu sırada minik Ahmet, kolunu kıyma makinasına kaptırdı. Çığlıklar atmaya başlayınca annesi hemen durumu fark ederek makinayı durdurdu. Daha sonra Ahmet, kolunu kaptırdığı kıyma makinası ile birlikte hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, çocuğun kolunu nden çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen ekipler, çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkardı. Ahmet'in elinde ve parmaklarında kopma olmadığı, sadece parmaklarının ezildiği öğrenildi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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