Kendisine kıydı

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli Emin ailesinin 1 yaşındaki oğulları Mümin Ahmet dün büyük bir tehlike atlattı. Ahmet, önceki akşam evde oyun oynuyordu. Annesiise elektriklikıymamakinasıylaet çekiyordu.Busırada minikAhmet,kolunu kıymamakinasınakaptırdı. Çığlıklar atmaya başlayınca annesi hemen durumu fark ederek makinayı durdurdu. Daha sonra Ahmet, kolunu kaptırdığı kıyma makinası ile birlikte hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, çocuğun kolunu kıyma makinesinden çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneyegelen ekipler,çocuğun kolunusıkıştığıyerden çıkardı. Ahmet'in elinde ve parmaklarında kopma olmadığı, sadece parmaklarının ezildiği öğrenildi.
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