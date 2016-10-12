Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir vücudundaki ödemler nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki Unakıtan, bu sabah Acıbadem Maslak Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 58, 59. ve 60. hükümetlerinde Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Unakıtan, 2009'da baypas, 2013'te de böbrek nakli operasyonu geçirmişti.

KEMAL UNAKITAN

Kemal Unakıtan, 1946'da Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Edirne'de tamamlayan Unakıtan, 1968'de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezun oldu.

Unakıtan, üniversite eğitiminin ardından Maliye Bakanlığında hesap uzmanı olarak göreve başladı. SEKA Genel Müdür Muavinliği, 1976-1978 arasında SEKA Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Unakıtan, daha sonra özel sektörde çalışmaya başladı.

Kemal Unakıtan, çeşitli sanayi kuruluşlarında, finans kurumlarında, dış ticaret şirketlerinde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı.

2002'de 58. Hükümette Maliye Bakanlığı görevine getirilen Unakıtan, 59. ve 60. hükümetlerde de aynı görevi yerine getirdi.