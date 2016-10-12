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Kemal 'nu koruyan polisler 'cü çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal 'nun evinde görev yapan 6 polis meslekten ihraç edildi.

Kemal Kılıçdaroğlunu koruyan polisler FETÖcü çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Şubesi kadrosunda bulunan ve CHP Genel Başkanı Kemal 'nun evinde görev yapan 2 polis 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edildi.

TOPLAM 6 POLİS HAKKINDA FETÖ İŞLEMİ
Sözcü'nün haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 3 Ekim'de açığa aldığı 12 bin 801 polis arasında Kılıçdaroğlu'nun evinde nöbet tutan 4 polis memuru da yer aldı.

YAKIN KORUMALARI TEMİZ!
Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlayan yakın koruma ekibinde ise bağlantılı hiçbir personel çıkmadı. Başlarında 2. Sınıf bir Emniyet Müdürü bulanan 21 polisle ilgili araştırma olumlu sonuçlandı. Devlette üst düzey görevlerde bulunanlar ile halen üst makamlarda bulunan kişilerin evlerinde Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi'nde görevli polisler nöbet tutuyor.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 18:23
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