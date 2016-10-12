Kabus gibi!

Milyonlarca yolcu taşıyan metrobüsler, İstanbul'un trafik çilesini rahatlattı. Ancaktrafik canavarı, yine rahat durmadı. Metrobüs hattında dün öğle saatlerinde meydana gelen bir kaza, herkesin tadını kaçırdı. İran vatandaşı Muhammet Reza, aracına atlayıp gaza bastı.
BARİYERLERİ AŞTI
Sefaköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Reza'nın kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak metrobüs yolunadalan otomobil, Avcılar istikametinegiden metrobüsle kafa kafayaçarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi olay yerine ulaştı. İtfaiye görevlileri,metrobüsün altına giren araçtasıkışan Muhammet Reza'yı güçlükledışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muhammet Reza'nınhayatını kaybettiği anlaşıldı. Metrobüs şoförü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yolcuların sağlık durumunun da iyi olduğu açıklandı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araçkuyrukları oluşurken, metrobüsseferleri de kısa süreliğine aksadı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Muhammet Reza'nın cesedi, YenibosnaAdli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, olay yerinitemizlemek için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından metrobüs seferleri yeniden başlatıldı. Kazayla ilgilisoruşturmanın sürdüğü açıklandı.
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