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Kabus gibi!

İran vatandaşı Muhammet Reza’nın kullandığı otomobil, yoluna girdi. Karşı yönden gelen metrobüse çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

Kabus gibi!
Milyonlarca yolcu taşıyan ler, İstanbul'un trafik çilesini rahatlattı. Ancak trafik canavarı, yine rahat durmadı. Metrobüs hattında dün öğle saatlerinde meydana gelen bir kaza, herkesin tadını kaçırdı. İran vatandaşı Muhammet Reza, aracına atlayıp gaza bastı.

BARİYERLERİ AŞTI
Sefaköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Reza'nın kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak metrobüs yoluna dalan otomobil, Avcılar istikametine giden metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi olay yerine ulaştı. İtfaiye görevlileri, metrobüsün altına giren araçta sıkışan Muhammet Reza'yı güçlükle dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muhammet Reza'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Metrobüs şoförü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yolcuların sağlık durumunun da iyi olduğu açıklandı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, metrobüs seferleri de kısa süreliğine aksadı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Muhammet Reza'nın cesedi, Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, olay yerini temizlemek için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından metrobüs seferleri yeniden başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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