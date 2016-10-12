İHA ile tespit edilen 5 terörist öldürüldü!

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün Çukurca'nın Çayırlı mevkisinin güneyindeki Irak sınır hattında bulunan bölgede İHA ile tespit edilen 5 terörist, gizlendikleri silah mevzilerinde savaş uçaklarıyla vuruldu.

Bugün de aynı bölgede 2 bölücü terör örgütü mensubu, yapılan yakın hava desteği kapsamında etkisiz hale getirildi.



PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Çukurca'nın Uzundere Kovantepe mevkisinde yapılan aramada ise 1 teröristin cesedi bulundu. Söz konusu bölgede teröristlerin bırakıp kaçtığı çok miktardaki patlayıcı ise imha edildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, 287'si Çukurca'da olmak üzere Hakkari genelinde 408 terörist etkisiz hale getirildi.