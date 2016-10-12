Hükümetten AYM kararı hakkında ilk açıklama

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 668 ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) iptali istemiyle yaptığı başvuruyu yetkisizlik nedeniyle reddetti.

Kararla ilgili hükümetten ilk açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı.



HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bozdağ: "(CHP'nin Anayasa Mahkemesinin kararı ile ilgili açıklaması) Burada skandal olan CHP Sayın grup sözcüsünün yaptığı açıklamadır. Çünkü yanlışı yapan Anayasa Mahkemesi değil, bizzat CHP'dir. Dava açma yasağı olan bir konuda Anayasa çok açık hüküm ifade etmesine rağmen dava açarak, bilerek anayasayı CHP çiğnemiştir. Yaptığı büyük bir yanlışlıktır. Bir anamuhalefet partisi, bile bile Anayasa'ya aykırı bir yolu kullanmayı tercih etmemelidir." dedi.