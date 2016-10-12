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Hükümetten AYM kararı hakkında ilk açıklama

Anayasa Mahkemesinin CHP'Nin KHK kararını reddetmesinin ardından hükümetten ilk açıklama geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kararla ilgili "Yanlışı yapan Anayasa Mahkemesi değil, bizzat CHP'dir." dedi.

Hükümetten AYM kararı hakkında ilk açıklama

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 668 ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) iptali istemiyle yaptığı başvuruyu yetkisizlik nedeniyle reddetti.

Kararla ilgili hükümetten ilk açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bozdağ: "(CHP'nin Anayasa Mahkemesinin kararı ile ilgili açıklaması) Burada skandal olan CHP Sayın grup sözcüsünün yaptığı açıklamadır. Çünkü yanlışı yapan Anayasa Mahkemesi değil, bizzat CHP'dir. Dava açma yasağı olan bir konuda Anayasa çok açık hüküm ifade etmesine rağmen dava açarak, bilerek anayasayı CHP çiğnemiştir. Yaptığı büyük bir yanlışlıktır. Bir anamuhalefet partisi, bile bile Anayasa'ya aykırı bir yolu kullanmayı tercih etmemelidir." dedi.
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 16:49
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kısk ses kısk ses

chp bu hareketiyle kendisine oy devşirmeye çalışmıştır.Oda ayağına dolanmıştır

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cevapla 12.10.2016 16:59
pax pax

bakan az bile söylemiş..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2016 16:55
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