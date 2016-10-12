HDP ve DBP yöneticilerine gözaltı!

Van ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, önceden belirlenen adreslerle HDP ve DBP'nin il ve ilçe başkanlıklarında da arama yapıldı. Aramanın ardından aralarında iki partinin yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.



HAKKARİ'DE 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Metin Besi'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.