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Haini eğitmiş

Haini YPG eğitmiş
Hakkari Şemdinli'de bulunan Durak Jandarma 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'na yüklü kamyonetle saldırı yapıldı. 13'ü asker 18 kişi şehadete ulaştı. İşte o kalleş saldırıyı düzenleyen in kod adlı olduğu ortaya çıktı. Hainin terör örgütü 'nın 'deki kolu olan larında eğitildiği saptandı.

SIRRIBERK ASLAN
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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