Gizem öğretmenin acı sonu

Bursa'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem Kıvılcım (25), çok sevdiği motosikletiyle yaptığı kaza sonucu can verdi. Korkunç olay, Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde meydana geldi. Gizem öğretmen, bir arkadaşının düğününe katılmak için motosikletiyle memleketi Bilecik'e gitti. Düğünün ardından evine gitmek üzere motosikletine bindi. Genç öğretmen, Sütlük Köyü yol ayrımında ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yönden gelen Sami Kurt (45) yönetimindeki otomobille çarpışan Gizem Kıvılcım, olay yerinde hayatını kaybetti.