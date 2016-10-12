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kaynağı bulundu

Muş'ta bir evin bahçesinde yapılan su kuyusu sondajı sırasında 80 metre derinlikte henüz ne olduğu belirlenemeyen yanıcı bir kaynağına rastlandı.

Su ararken buldular! O ilimizde gaz çıktı
ilçesine bağlı Köprüyolu köyünde ikamet eden Şerif Demir'e ait evin bahçesinde su aramak amacıyla gerçekleştirilen sondaj çalışması sırasında yaklaşık 80 metre derinlikte ne olduğu henüz belirlenemeyen bir kaynağına ulaşıldı.

Sondaj esnasında kaynak yapılırken alev alan gaz, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde alevlerin çıkmasına yol açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Sondaj çalışmasını yürüten Erhan Doğar, "Sondaj çalışmasını yaparken tam 80 metre derinliğe ulaştığımızda etrafa hafif gaz kokuları geliyordu. Biz de önemsemedik. Sondaj esnasında kaynak yaparken, kaynak kıvılcımlarıyla birlikte alev aldı. Bizde yetkililere haber verdik" dedi.

Yetkililer, olayla ilgili Ankara'dan ekiplerin gelmesinin beklendiğini belirtti.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 10:55
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