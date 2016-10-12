15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Karasu'da başlatılan FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık açığa alındı.

Çalık bir süre sonra yeniden görevine dönmek isteyince Sakarya Valiliği, Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar'ı görevlendirdi. Mustafa Çuhadar, Çalık'ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı.

SALINCAK FOTOĞRAFI ÇIKTI, GÖREVDEN ALINDILAR

Ancak, Çuhadar ve Çalık'ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık'ın Çuhadar'ı salıncakta sallarken çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Görevine iade edilen Çalık, fotoğrafın bir gazetede yayınlanmasının ardından yeniden görevden alındı.

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yetkililer Kocaali İlçe Kaymakamlığı'nı arayarak telefon emri ile Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Çuhadar'ın görevden alındığını bildirdi.