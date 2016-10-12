  1. İHA ile tespit edilen 5 terörist öldürüldü!

'cü müfettişin başını yakan fotoğraf

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında soruşturma açılarak açığa alındı. Mehmet Çalık ile ilgili araştırma yapması için görevlendirilen Kocaeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar, Çalık’ın ile ilgisi olmadığı yönünde rapor yazdı. Çuhadar ve Çalık’ın arkadaş olduğunu gösteren fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından önce Çalık, ardından da Çuhadar görevden alındı.

FETÖcü müfettişin başını yakan fotoğraf

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'da başlatılan soruşturmasında gözaltına alınan Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık açığa alındı.

Çalık bir süre sonra yeniden görevine dönmek isteyince Valiliği, Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar'ı görevlendirdi. Mustafa Çuhadar, Çalık'ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı.

SALINCAK FOTOĞRAFI ÇIKTI, GÖREVDEN ALINDILAR
Ancak, Çuhadar ve Çalık'ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık'ın Çuhadar'ı salıncakta sallarken çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Görevine iade edilen Çalık, fotoğrafın bir gazetede yayınlanmasının ardından yeniden görevden alındı.

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yetkililer Kocaali İlçe Kaymakamlığı'nı arayarak telefon emri ile Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Çuhadar'ın görevden alındığını bildirdi.
Etiketler: , ,
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 19:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar