FETÖ tehdidine Erdoğan resti

FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı 'nın, dersanelerin dönüştürlmesi sürecinde dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı tehdit ettiği ortaya çıktı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan bir kişi, Dumanlı'nın Erdoğan'ı tehdit ettiğini; örgütün görüşme heyetindeki sözde 'Türkiye avukatlar imamı' 'Selman' ve 'Selim' kod adlı Şenel Somuncu'nun kendi ağzından duyduğunu söyledi. Firari Ekrem Dumanlı'nın Erdoğan'dan dershanelerle ilgili olumsuz yanıt almasından sonra FETÖ'nün 17-25 Aralık için düğmeye bastığı da itiraflar arasında yer aldı. Bu bilgileri Eskişehir ve Sivas'ta gözaltına alınan iki FETÖ mensubu avukat da doğruladı.

SOMUNCU ANLATTI

Örgütün sözde 'Türkiye avukatlar imamı' Şenel Somuncu'nun, sözde 'Eskişehir avukatlar imamı' Ali Sami ile 3-4 ayda bir görüştüğünü anlatan itirafçı FETÖ'cü, "2013 yılı Kasım ayında Ankara'dan gelen Somuncu, hükümetle ters düştüklerini, dershanelerin kendileri için çok önemli olduğunu ve ilk defa bu sebeple Ekrem Dumanlı başkanlığındaki heyetin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anlattı. Dershanelerin kapatılmamasını talep ettiklerini, ancak olumlu yanıt alamayınca Dumanlı'nın Erdoğan'a 'Bundan biz zarar görürüz ancak siz de zarar görürsünüz' tarzında ifadeler kullandığını söyledi. Grupta bir soğukluk oldu. Bir arkadaş, 'Kur'an okuyup namaz ve dua için geliyoruz. Başka amacımız yok siyaset siyasetçilerin işidir" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Somuncu, 'Dershaneler bizim için çok önemli, beslenme kaynağımız' gibi ifadeler kullandı" diye konuştu.

17-25 ARALIK İTİRAFI

Erdoğan ile Dumanlı arasındaki görüşmeye ilişkin başka bir tanığının da ifadesine başvuruldu. Tanık ifadesinde , "2013 yılı Kasım ayında, Hukuksal Bakış Derneği'ne davet edildim. Toplantıda Ali Sami'nin yanında Ankara'dan gelen ismini Selim olarak bildiğimiz bir kişi vardı. Toplantı sırasında oldukça gergin olan bu kişi, 'Artık Tayyip Erdoğan'la köprüler atıldı, kavga başladı. Taleplerimizi yerine getirmiyorlar' dedi. Ben de 'ne taleplerimiz var?' diye sordum. Dershaneler ve MİT ile ilgili beklentilerimizi karşılamıyorlar, ama bizim elimizde de dosyalar var' diyerek, Bilal Erdoğan ve bakan çocuklarının isimlerinden bahsetti" dedi.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

İtirafçıların ifadelerinde FETÖ'nün sözde 'Türkiye avukatlar imamı' olduğu ilk kez ortaya çıkan Şenel Somuncu, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmada yurtdışına çıkmaya çalışırken eşi ile birlikte yakalanarak tutuklanmıştı.

MEYDAN OKUMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde FETÖ'nün kendisine dönük imalarına sert tepki göstererek "Elinizde varsa getirin" demişti. Erdoğan "Hodri medyan. Elinizde ne varsa kullanın. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın" diye konuşmuştu.

KRİPTO MAHKEMEDE

star'ın haberine göre; Mahkemede 'hayatım boyunca hiç kod isim kullanmadım' diyen Şenel Somuncu'nun düğün davetiyesinde bile kripto adını kullandığı ortaya çıktı.

