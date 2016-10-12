Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları Kura Töreni'ne katıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından soruşturmalar yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Şu ana kadar örgütle iltisaklı, 3 bin 456 hakim, savcı ile yüksek yargı organı üyesi meslekten çıkarılmıştır. Bunların dışında meslekten uzaklaştırılan ancak yapılan inceleme neticesinde haklarındaki iddiaların mesnetsiz olduğu anlaşılan 198 hakim ve savcı da görevlerine iade edilmiştir." dedi.

"MAĞDUR YOKTUR"

Kamudaki FETÖ soruşturmalarında mağduriyetler yaşandığı iddialarına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zaman zaman bazı şeyler söyleniyor, 'Efendim mağdurlar var.' Kusura bakmayın mağdur falan yok. Niye yok? Yargı, kolluk kuvvetleriyle birlikte burada samimi davrandığı sürece, burada mağdur yoktur. Samimi davranmıyorsa, ilgili mercilere müracaatla nasıl hakları iade ediliyorsa, onların da hakları kendilerine iade edilir. Burada bazı yanlışlar, hatalar olmuyor değil, o da olabilir, doğrudur fakat unutmayın ki benim 241 şehidimin, 2 bin 194 gazimin hesabını kim verecek?"

"BURASI ÇATLADIKAPI MUHTARLIĞI DEĞİL"

FETÖ soruşturmalarında ulaşılan isimlere ilişkin eleştirilere değinen Erdoğan, "Şimdi dünyadan bize akıl verenler var. 'Bu kadar ismi nasıl, nereden biliyorsunuz? Nasıl olur da bunları hemen anında toparladınız...' Bana da söylüyorlar. Biz devletiz. Burası Çatladıkapı Muhtarlığı değil ki devletiz. Nerede, kim ne yapıyor, bunların hepsini bir devlet bilmiyorsa, onun istihbaratı bunu bilmiyorsa, kusura bakmasınlar." diye konuştu.

"BİZDE SENDEN DAHA ÇOK TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGI VAR"

Erdoğan, iş adamı Rıza Sarraf'ın ABD'de yargılanmasına dair şunları kaydetti:

"Sen kalkacaksın ta Amerika'dan, senin savcıların FETÖ terör örgütü vasıtasıyla Türkiye'ye getirilip, burada yedirilecek, içirilecek, giydirilecek... Ondan sonra Amerika'ya tekrar dönecek, ondan sonra da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını içeri girerken pat tutuklayıp alacaksın, 6 aydır orada hapiste tutacaksın, yargılamayacaksın. Seninki tarafsızlık olacak, bağımsızlık olacak, o kişiye karşı 'Onu niye hesaba çekmiyorsunuz' diye sorduğumuzda o zaman da diyeceksin ki 'Böyle böyle burada bağımsız, tarafsız yargı var.' Kusura bakma, bizde senden daha çok tarafsız ve bağımsız yargı var."

AMERİKA'YA REST: BUNDAN SONRA...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizden teröristleri istedikleri zaman kendilerine veriyoruz ama onlar bakın böyle bir teröristi bize vermiyor. Niye vermiyorsun? Neymiş yargı varmış, mahkeme kararı olmadan veremezlermiş. Olabilir, peki. Gün olan harman ola. Aynı şey burada da olabilir. Bir şeyler istediğiniz zaman bu defa da biz, (hakimlere hitaben) sizlere havale edeceğiz. Siz karar vermedikçe biz de vermeyeceğiz. Bundan sonra böyle. Hem stratejik müttefik olacağız hem de farklı şeyler konuşulacak, olmaz böyle bir şey."

"EY S&P, TÜRKİYE'NİN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'ye açıklamasının siyasi olduğunu bildiren Erdoğan, "S&P çıkıyor 'Türkiye yatırım yapılamaz bir ülke'… Siyasi bir açıklama, ideolojik bir açıklama. Türkiye'yi gelip gören, gezenler Türkiye'de neyin yapılacağını çok iyi biliyor. Ey S&P, sen Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musun? Önce onu bir araştır." dedi.

"OYUN ÇOK SİNSİ"

FETÖ'nün, Türkiye ve dünyadaki imkanlarıyla süreci Türkiye aleyhine şekillendirme amacıyla kullanılan bir araç haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne yaptılar? Bölücü terör örgütünün başını teslim ettiler, onun yerine bir başka terör örgütünün başını aldılar. Oyun çok sinsi. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Eğer bu vermeme süreci uzarsa, devam ederse, seslendireceğimiz çok hassas şeyler de olacaktır."

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖR KORİDORU OLUŞTURMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Koalisyon güçlerinin 63 ülkeden oluştuğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Koalisyon güçleri olarak biz, 10 bin DEAŞ'lıyı halledemiyoruz, bunun için PYD'ye YPG'ye diyoruz ki 'Gel, siz de terörist olsanız da bize yardımcı olun, şu DEAŞ'ı temizleyelim.' Teröristin iyisi kötüsü olur mu? Onlar da terörist. Yani bir terör grubunu yok etmek için bir başka terör grubuyla hareket ediyorsunuz. Kusura bakmayın, biz güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya Türkiye olarak müsaade etmeyeceğiz."