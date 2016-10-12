Enes Kanter iyice çıldırdı!

Enes Kanter, Twitter hesabından Fetullah Gülen'e ithafen "Seninle cehennem ödüldür bana, Sensiz cennet bile sürgün sayılır" diye yazdı. Enes Kanter geçtiğimiz günlerde de soyadını Gülen olarak değiştirmişti.
FETÖ'nün Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Basketbolcu üyesi Enes Kanter, hadsizlikte sınır tanımıyor. Son olarak kendi Twitter hesabından "Seninle cehennem ödüldür bana, Sensiz cennet bile sürgün sayılır" mesajını paylaştı. Bu mesajın FETÖ elabaşı Fetullah Gülen için yazıldığı yorumları yapıldı.
FETÖ'YE BAĞLILIK YEMİNİ ETMİŞTİ
Kanter daha önce de "Hocaefendi'yi seviyorum diye asacaklar mı gülerek koşarak giderim ipe. Bu dava uğrunda bir değil bin başım olsa hepsini veririm. Cennetler feda olsun Cehennemlere güler geçerim. Onun sevgisi ana, baba, eş, dost, arkadaş hepsinin üstündedir. Dönersem kalleşim. Tüm korkaklara Yezid'lere Tiran'lara tüm Firavun'lara ve avanelerine kapAK olun" diye yazmıştı.
SOYADINI GÜLEN YAPMIŞTI
Sık sık FETÖ elabaşı Gülen'e bağlılığını açık eden mesajlar atan Enes Kanter, babası kendisini reddedince soyadını Gülen olarak değiştirmişti.
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feto bunun gibi salakları iyi efsunluyor ,fetoya nerdeyse tapacak kiminle dans ettiğini bilmiyor ,sölimmi dans ettiği gerçekte kim , DECCAL ,
GARABET şeyler, SAPIK Düşüncelerden dogar
o gocaman vucutta cehennem arzusu ile yanip tutusan beyincik,fazla ugrasmana gerek sen fettonun etegine siki tuttun o seni direk cehenneme goturur, onun yolu orasi zaten
cehenneme girince ödülü görüceksin ,o zaman bas bas avazın çıktığı kadar feto ya lanet okuyacaksın ,,AHADA ŞURAYA YAZIYORUM ,
Bu kişiyi niye ciddiye alıyorsunuz?Tipe bir bakın.Tam bir EMBESİL.
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