Enes Kanter iyice çıldırdı!

Enes Kanter, Twitter hesabından Fetullah Gülen'e ithafen "Seninle cehennem ödüldür bana, Sensiz cennet bile sürgün sayılır" diye yazdı. Enes Kanter geçtiğimiz günlerde de soyadını Gülen olarak değiştirmişti.

FETÖ'nün Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Basketbolcu üyesi Enes Kanter, hadsizlikte sınır tanımıyor. Son olarak kendi Twitter hesabından "Seninle cehennem ödüldür bana, Sensiz cennet bile sürgün sayılır" mesajını paylaştı. Bu mesajın FETÖ elabaşı Fetullah Gülen için yazıldığı yorumları yapıldı.

FETÖ'YE BAĞLILIK YEMİNİ ETMİŞTİ

Kanter daha önce de "Hocaefendi'yi seviyorum diye asacaklar mı gülerek koşarak giderim ipe. Bu dava uğrunda bir değil bin başım olsa hepsini veririm. Cennetler feda olsun Cehennemlere güler geçerim. Onun sevgisi ana, baba, eş, dost, arkadaş hepsinin üstündedir. Dönersem kalleşim. Tüm korkaklara Yezid'lere Tiran'lara tüm Firavun'lara ve avanelerine kapAK olun" diye yazmıştı.

SOYADINI GÜLEN YAPMIŞTI

Sık sık FETÖ elabaşı Gülen'e bağlılığını açık eden mesajlar atan Enes Kanter, babası kendisini reddedince soyadını Gülen olarak değiştirmişti.