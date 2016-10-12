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Dişçide dehşet

Dişçide dehşet
İstanbul Maltepe'de korku filmlerini aratmayan bir soygun gerçekleşti. Kasklı 2 hırsız, diş hekimi Zehra E.'nin muayenehanesine gitti. Soyguncular; içerde bulunan diş hekimini, çalışanlarını ve hastaları silah çekerek etkisiz hale getirdi. Saldırganlar içerde bulunanların ağızlarını bantlayıp, ellerini de kelepçeledi. Dehşet dolu dakikalar 1 saat 25 dakika devam etti. Hırsızlar, dişçideki hasta ve çalışanların üzerindeki para, ziynet eşyası, cep telefonu ve kredi kartlarını gasp ederek kaçtı. Olay yerine sevk edilen polisler, hırsızları yakalamak için harekete geçti.
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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