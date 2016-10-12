Darbeci FETÖ subayları tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada, elde edilen yeni deliller doğrultusunda 12 subay daha gözaltına alındı.

DARBE TOPLANTILARI..

Savcılıkça yapılan incelemede, İstanbul'da darbeye teşebbüs faaliyetlerinin yönlendirildiği yerlerden olan Harp Akademileri Komutanlığı dahilindeki Hava Harp Akademisi personeli şüphelilerin, darbe yanlısı askeri güçlerin hakimiyetini sağlamak amacıyla kısmi emir komuta zinciri içerisinde, normal askeri hayatın akışı dışında, darbe faaliyetinde hazır olma maksatlı silahlı ve teçhizatlı olarak, kamuflaj kıyafetle girişi izne bağlı olan Hava Harp Akademisi Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde, darbe girişimi öncesi ve gerçekleştiği gün, darbe faaliyetlerini konu alan toplantı düzenlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

KAMERA KAYITLARINDAN BELİRLENDİ

Şüphelilerin, kendilerince muhalif gördükleri iki subayın rehin alınması eylemine iştirak ettikleri, darbeye girişim faaliyetinde aktif şekilde rol aldıklarının tanık, bir kısım şüphelilerin ikrarı ve kamera kayıtlarından belirlendiği öğrenildi.

Şüphelilerden bir kısmının görev yeri olmamasına rağmen darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında olay yerinde hazır bulundukları, şüphelilerin kısmi emir-komuta zinciri içerisinde cebir ve şiddete dayalı darbeye teşebbüs eylemine iştirak ettiği, bu nedenle tüm şüphelilerin, kuvvetli suç şüphesi gösteren delillerin bulunması, kaçma şüphesi, delillerin karartılma ihtimali, soruşturmanın devam etmesi, suçun işleniş biçimi ve katalog suçlardan olması sebebiyle tutuklanması talep edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alınan şüpheli subaylar Şükrü Pınar, Samet Kuzu, Musa Gülmez, İbrahim Poyraz, İbrahim Alaca, Fatih Akar, Hüseyin Altun, Fatih Şayin, Erdem Cem Ergül, Cihangir Çenteli, Aziz Özbek ve Veysel Yılmaz'ın ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmalarına karar verildi.

Bu arada, aynı konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, darbeye teşebbüs eylemlerini yönlendirmeleri nedeniyle rütbeli subaylar Özcan Korhan, Ali Orhan Tolluoğlu ve Levent Özüarap da tutuklanmıştı.