Clinton’a sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı:



Terör örgütünün kırsal alandaki kabiliyeti büyük oranda sınırlandırıldı. Yapılan operasyonlar, alınan tedbirler sonucu birçok eylem girişimini engelledik. Bugüne kadar canlı bomba eylemi yapmak isteyen 269 eylemciyi etkisiz hale getirdik.



1000 kilometrekarelik alanda tam anlamıyla güvenliği sağladık. Irak'ın batısı diyoruz ama, terör eylemleri Fırat'ın doğusu için de devam ederse orası için de gereğini yaparız. 911 kilometre Suriye ile hududumuzun her karşısını güvenli hale getirmek bizim boynumuzun borcudur.



Kerbela bizim için acıdır, hüzündür. Kerbela bizim için derstir. Kerbela bizim için ibrettir. Kerbela'nın acısını, hüznünü içinde taşıyamayanlar, Kerbela'dan ders çıkaramayanlar, ibret alamayanlar her gün yeni Kerbelalar üretirler.



Her birimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşit ve özgür yurttaşlarıyız. Safları sıklaştıralım, gönülleri birleştirelim, can cana olalım.



Anamuhalefet partisi özellikle dikkatli olması gerekiyor. Bir süredir, ülkemizin 15 Temmuz'da atlattığı badireyi es geçmeye başladılar. Sabah akşam mağduriyet üzerinden kafa karıştırmaya devam ediyorlar. Asıl mağdurlar şehit aileleri, gazilerimiz, asıl mağdur 79 milyon vatan evladıdır. CHP 17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'ye destek vererek büyük bir yanlış yapmıştır.



ABD'de başkanlık seçimleri var. Hillary Clinton, bölgedeki Kürtleri terör örgütlerini silah dağıtarak destekleyeceğini söyledi. ABD bizim müttefiğimiz değil mi? Silahla desteklemek ne demek oluyor? Zaten uzun süreden beri PKK'nın uzantısı YPG ve PYD'ye silah vererek sözde DAEŞ'le mücadele ediyor. Biz ülkemizin birliğini, toprak bütünlüğünü, vatandaşlarımızı korumak için kimsenin icazetine ihtiyacımız yoktur.