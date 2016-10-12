Çavuşoğlu: Açık konuştuğumuz için rahatsızsınız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, AB ile imzalanan 3 anlaşma birlikte uygulanması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık konuştuğu için Avrupa'nın bundan rahatsız olduğunu ifade ederek, "Biz açık konuşuyoruz, niye rahatsız oluyorsunuz?" şeklinde konuştu.



Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki anlaşmaları değerlendiren Çavuşoğlu, "Çoğu dostumuz Ankara'yı ziyaretinden sonra gerçek durumu anladı. Hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz" dedi.



"AÇIK KONUŞTUĞUMUZ İÇİN RAHATSIZSINIZ"

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını belirten Çavuşoğlu, "Biz açık konuşuyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız biraz açık konuşuyor, siz de bundan rahatsız oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: