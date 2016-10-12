Çanakkale’de ByLock’tan 18 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları gerekçisiyle gözaltına alındı. Yakalananlar arasında doktor, astsubay, öğretmen ve özel eğitim kurumları ile özel şirketlerde çalışan kişiler yer alırken, 7 kişi ise aranıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah çeşitli adreslere ByLock operasyonu düzenledi. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında doktor, astsubay, öğretmen ve özel eğitim kurumları ile özel şirketlerde çalışan kişiler bulunuyor. Yakalanan 18 şüpheli ise sağlık raporu alınmak üzere Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Ardından da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis, ByLock kullandığı belirlenen 7 kişinin aranmasını sürdürüyor.
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