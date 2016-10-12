Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele için yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve 'bylock' isimli programı kullandıkları tespit edilen 34 polis için 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu 1'i başkomiser, 3'ü komiser, 7'si komiser yardımcısı, 1'i başpolis ve 18'i polis memuru olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.