Başkanlığa halk karar verir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgilikonuştu. Bahçeli, "AKParti başkanlık sistemiyleilgili Anayasataslağını TBMM'yegetirmelidir. Ya 367'yiaşarak kanunlaşacaktırya da milletinkararına sunulacaktır.Bizim tercihimizher zaman olduğu gibiparlamenter sistemindevamı. Ancak milletimizaksini söyleyecekolursa buna dadiyeceğimiz herhangi bir şey doğal olarakbulunmayacaktır. Türkiye'nin nasılve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgilimuamma bize göre kapanmalı, bu işkökünden bitirilmelidir" dedi.
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