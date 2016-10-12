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Başkanlığa halk karar verir

Başkanlığa halk karar verir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili konuştu. Bahçeli, "AK Parti başkanlık sistemiyle ilgili Anayasa taslağını TBMM'ye getirmelidir. Ya 367'yi aşarak kanunlaşacaktır ya da milletin kararına sunulacaktır. Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devamı. Ancak milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz herhangi bir şey doğal olarak bulunmayacaktır. Türkiye'nin nasıl ve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgili muamma bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir" dedi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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