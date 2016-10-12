Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince 11 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Güroymak ilçesinin Bölmedere köyü kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Özen-17" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyonda Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Bölmedere köyü kırsalında 2 kişilik bölücü terör örgütü mensubuyla sağlanan temas neticesinde, Güroymak sorumlusu olan bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirilmiştir. Bu örgüt mensuplarıyla beraber M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof, tabanca ve 4 el bombası ele geçirilmiştir." denildi.
BAŞINA 1 MİLYON LİRA ÖDÜL KONMUŞTU
Öte yandan, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütünün sözde Güroymak sorumlusu "Rojhat Vartinus" kod adlı terörist olduğu tespit edildi.
Teröristin, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer aldığı ve yakalanmasına yönelik 1 milyon lira para ödülü konulduğu belirtildi.
Başına 1 milyon TL ödül konan hain öldürüldü
TSK, 1 milyon TL para ödülü konan sözde Güroymak sorumlusu Rojhat Vartinus kod adlı M.N.Ö adlı teröristin ölü, Aras kod adlı N.B.’nin ise yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince 11 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Güroymak ilçesinin Bölmedere köyü kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Özen-17" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.
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Maşallah.Ellerinize sağlık.
Başına değil 1 milyon TL,ciğeri 1 kuruş edermiki!!
Yaşatmayın vatan haini ve din düşmanı ermeni tohumlarını, hapishanelerde beslemek istemiyoruz.
yükseklere kar yagdı üşümedinmi kalleş pkk sen bu işin sonunu düşünmedinmi sonunuz eninde sonunda böyle olacak kalleş fetö yardımcınız dağıldı korkun artık
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