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Başına 1 milyon TL ödül konan hain öldürüldü

, 1 milyon TL para ödülü konan sözde Güroymak sorumlusu Rojhat Vartinus kod adlı M.N.Ö adlı in ölü, Aras kod adlı N.B.’nin ise yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Başına 1 milyon TL ödül konan hain öldürüldü

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince 11 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Güroymak ilçesinin Bölmedere köyü kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Özen-17" u gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Bölmedere köyü kırsalında 2 kişilik bölücü terör örgütü mensubuyla sağlanan temas neticesinde, Güroymak sorumlusu olan bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bir ise yaralı olarak ele geçirilmiştir. Bu örgüt mensuplarıyla beraber M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof, tabanca ve 4 el bombası ele geçirilmiştir." denildi.



BAŞINA 1 MİLYON LİRA ÖDÜL KONMUŞTU
Öte yandan, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütünün sözde Güroymak sorumlusu "Rojhat Vartinus" kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

Teröristin, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer aldığı ve yakalanmasına yönelik 1 milyon lira para ödülü konulduğu belirtildi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 18:17
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Maşallah.Ellerinize sağlık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2016 21:01
ATMACA ATMACA

Başına değil 1 milyon TL,ciğeri 1 kuruş edermiki!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2016 19:09
Vatandaş Vatandaş

Yaşatmayın vatan haini ve din düşmanı ermeni tohumlarını, hapishanelerde beslemek istemiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2016 18:51
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

yükseklere kar yagdı üşümedinmi kalleş pkk sen bu işin sonunu düşünmedinmi sonunuz eninde sonunda böyle olacak kalleş fetö yardımcınız dağıldı korkun artık

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2016 18:32
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