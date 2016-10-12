Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Hain terör örgütü yol arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi alçakça, kalleşçe şehit etti. Hem de çoluk çocuğunun, eşinin gözü önünde bu alçaklığı yaptılar. Burada, milletimin, sizlerin huzurunda söz veriyorum ki dökülen her damla kanın hesabını tek tek soracağım. Teröristleri, onların destekçilerini ülkemizde nefes alamayacak hale getireceğim." dedi.

"CHP'NİN BU OYUNA ALET OLMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Türkiye'deki FETÖ gerçeğini anlamamakta direnen bir küçük kesim olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hiç kusura bakmasınlar, bu yaptıkları bu asil millete en hafifinden haksızlıktır, siyaseten abesle iştigaldir. CHP'nin 'mağduriyet edebiyatı' üzerinden sürdürdüğü söylemin ne kadar sıkıntılı olduğu açıktır. Bu söylem, FETÖ'nün yeni bir oyunudur, CHP'nin bu oyuna alet olması üzüntü verici."

"AKLINDAN ŞÜPHE EDERİM"

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Terör örgütü üyesi de destekçisi de bu topraklardan tamamen çıkarılacak. Bundan en ufak kim şüphe ediyorsa ben de onun aklından şüphe ederim." diye konuştu.

"BEN MİLLETİN HAKKINA BAKARIM"

FETÖ'ye yönelik çalışmalarda milletin hakkını ön planda tuttuklarına dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anamuhalefet partisi bize cevap veriyor, 'Ben mağdur edebiyatına bakmam, bunların haklarını savunmaya devam edeceğim.' diyor. Et kardeşim. FETÖ'cülerle senin muhabbetin iyiyse bana ne. Ben millete, milletin hakkına bakarım. Alçakların, bu milletin geleceğini karartmaya çalışanların hakkıyla, hukukuyla bizim işimiz olmaz."

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANLIŞTAN DÖNMESİNİ BEKLİYORUM"

Yıldırım, CHP'nin FETÖ soruşturmalarında mağduriyetler yaşandığı iddialarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bunlara sahip çıkmak, milletin geleceğine, milletin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu bu kahramanlığa karşı en büyük saygısızlık. Bu siyaset değil, siyasetimizi meydanlarda yapalım, vatandaşa ne anlatacaksak anlatalım ama bu ülkeyi yıkmak isteyenlere, bu milletin geleceğini karartmak isteyenlere arka çıkmak hiçbir şekilde, hiçbir şeyle izah edilemez. Yol yakınken Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yanlıştan dönmesini bekliyorum."

"MECLİS'İN ONAYINA SUNULACAK"

Sistem değişikliğinin Türkiye'nin vazgeçilmez ihtiyacı olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sürekli güçlü bir siyasi iradeyi oluşturacak, istikrarı kalıcı hale getirecek bir sistem değişikliği Türkiye'nin vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Bugüne kadar anlaşılan 60 madde başta olmak üzere, diğer eksik kalan maddeleri de AK Parti Grubu hazırlayacak, Meclis'e getirecek ve onayına sunacak. Meclis, ister 367 ile kabul etsin, ister 330'la kabul etsin, her iki halde de son onayı millete götüreceğiz."