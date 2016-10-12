Başika'da Peşmergelere eğitim veren Türk askerinin varlığından rahatsız olan Irak Merkezi Hükümeti, Türkiye'den askerlerini Irak'tan çekmesini istedi. PKK'ya kucak açan Irak hükümetinin bu teröristlerden neden rahatsız olmadığı ise Al Quds Al Arabi Gazetesi'nin haberiyle ortaya çıktı. Gazete, 10 Ekim sayısında 'Irak'ta Türk askeri istemiyoruz' yaygarası koparan Irak merkezi hükümetinin, iki yıldan beri Musul Şengal'daki 130 PKK'lıya her ay düzenli olarak maaş ödediğini yazdı. İşte Irak Savunma Bakanlığı'na dayandırılan haberin detayları: Ağustos 2014'te Ezidileri DAEŞ'ten kurtarmak için Sincar Dağı'na yerleşen 130 PKK'lı hükümetle anlaşma yaptı.

BARZANİ BİLE BÖLGEYE GİREMEDİ

Maaş bütçesi paralı askerlerden oluşturulan Şii Haşdi Şabi milislerine ayrılan paydan sağlandı. Karşılığında PKK, Sincar başta olmak üzere bölgeye başka bir örgütü sokmadı. Mesud Barzani'nin bile bölgede etkin olmasını yine PKK engellendi.

Şİİ MİLİSLERDEN ALÇAK TEHDİT HEDEF YAPAR SALDIRIRIZ

İngiliz Times, Musul'un batısındaki Şii milis varlığının, Başika'ya 2 bin asker konuşlandıran Türkiye ile Irak arasındaki gerilimi arttırdığını yazdı. Cevad el Tilbawi adlı sözcü "Musul'daki Türk birlikleri meşru bir hedef olacak. Türk askerlerine, DAEŞ'e nasıl muamele ediyorsak, o şekilde davranacağız" dedi. Gazete, Türkiye'nin ise Sünnilerin bölgeden çıkartılmasını önlemek için askerlerinin Kuzey Irak'ta kalmasında ısrarcı olduğu vurgulandı. Times, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Musul, Musullularındır. Dışarıdan getirilen başka sivillerle şehrin demografik yapısı bozulmasın, yeni bir iç savaşın, yeni bir anlaşmazlığın kapısı açılmasın" şeklindeki sözlerine de yer verdi.

OPERASYONA KATILACAK MI?

Bölgedeki kimi kaynaklara göre, Musul operasyonuna Sincar'daki PKK'lıların da katılması planlanıyor. Binlerce Ezidi'nin yaşadığı Sincar, 10 Kasım 2015'te Barzani'ye bağlı Peşmergeler tarafından DAEŞ'ten temizlendi. Ancak PKK'lılar yaptıkları anlaşmayla bölgeye yerleşip bir daha da çıkmadı. Öyle ki PKK'lılar ile ile Peşmergeler arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

SİNCAR'DA 2.KANDİL'E İZİN VERMEYİZ

Sincar'a kamp kuran PKK'lılara en büyük tepki bölgedeki Ezidilerden geliyor. 29 Eylül'de Şengal'de toplanan Ezidi kanaat önderleri, PKK'yı bölgede istemediklerini dile getirip kendilerine baskı kurduklarını ve diktatörlük yaptıklarını açıkladılar. Ezidi temsilcileri ve Şengal Kaymakamı Mehmet Halil, Şengal'ın ikinci bir Kandil olmasını istemediklerini ve buna fırsat vermeyeceklerini söyledi.



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