Anayasa Mahkemesi, CHP'nin olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 668 ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) iptali istemiyle yaptığı başvuruyu yetkisizlik nedeniyle reddetti.

CHP, OHAL'in ardından çıkarılan iki KHK'nın bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyla ilgili ilk incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemlerini, "yetkisizlik" nedeniyle reddetti.



Yüksek Mahkemenin gerekçesinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.



668 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 669 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Askeri Mahkemeler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile devlet memurları kanunlarında değişiklik yapıyor.



KHK'lar, Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına, Jandarma'nın İçişleri Bakanlığına, tüm askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına bağlanmasını, FETÖ mensubu devlet memurlarının ihracını içeriyor.



