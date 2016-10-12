Ateş parçası

Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen taylar, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunuldu. Yarışseverlerin ve işadamlarının yoğun ilgi gösterdiği açık ihalede, 16 tay satıldı. İhalede 'Sevgili' isimli tay 40 bin TL ile en düşük rakama alıcı bulurken, 2 yaşındaki Akoğuz'un tam, Akarçay'ın ise anne kardeşi olan 'Garzan Ateşi' (Tamerinoğlu) isimli tay ise tam 450 bin liraya yeni sahibini buldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güleç, "Bugün 16 elit tayımızı ihaleye çıkardık. Arz ve talep durumuna göre bu sayılar ilerde artabilir. Rakamları alıcılar belirliyor. 450 bin TL bizim için iyi bir rakam" diye konuştu.