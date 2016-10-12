Ateş parçası

Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen taylar, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunuldu. Yarışseverlerinve işadamlarının yoğunilgi gösterdiği açıkihalede, 16 tay satıldı.İhalede 'Sevgili' isimlitay 40 bin TL ile endüşük rakama alıcıbulurken, 2 yaşındakiAkoğuz'un tam,Akarçay'ın ise annekardeşi olan 'GarzanAteşi' (Tamerinoğlu)isimli tay ise tam 450 bin liraya yeni sahibini buldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güleç, "Bugün 16 elit tayımızı ihaleye çıkardık. Arz ve talep durumuna göre bu sayılar ilerde artabilir. Rakamları alıcılar belirliyor. 450 bin TL bizim için iyi bir rakam" diye konuştu.
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