  1. TSK'dan kritik Fırat Kalkanı açıklaması!
  2. Türkiye; Şii hilali ve PKK setini Başika Kampı ile engelledi

'da dev operasyonu

Emniyette FETÖ temizliği! 235 gözaltı kararı var

'ye yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Ankara'da ByBlock kullanan polislere yönelik başlatılan operasyonda 235 gözaltı kararı var.

Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: , ,
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 09:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
jale jale

Demokrasi düşmanı,özgürlük düşmanı paralel çete aldatır ve soyar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2016 10:07
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar