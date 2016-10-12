FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
Ankara'da ByBlock kullanan polislere yönelik başlatılan operasyonda 235 gözaltı kararı var.
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Demokrasi düşmanı,özgürlük düşmanı paralel çete aldatır ve soyar.
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