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Altın kalpli

Milli sporcu , katıldığı turnuvada dünya şampiyonu oldu. Kazandığı madalyayı 15 Temmuz’da şehit düşen arkadaşı Muhammet Yalçın’a armağan etti. Yılmaz, “Maça çıktığımda aklımda hep Muhammet vardı” dedi...

Altın kalpli
Taekwondo Poomsae Milli Takımı'nda 4 kez dünya şampiyonu olan Mustafa Yılmaz'ın kızı Elif Aybüke Yılmaz (23), babasını örnek aldı. 4 yaşında tekvando sporuna başladı. Hedefinde her zaman babası gibi dünya şampiyonu olmak vardı. 19 yıl emek veren milli sporcu Peru'da yapılan 10. Taekwondo Poomse Dünya Şampiyonası'na katıldı. 18 - 30 yaş bayan kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ancak yaptığı davranışla yalnızca madalya değil, tüm Türkiye'nin kalbini de kazandı! Çünkü Aybüke, kazandığı madalyayı 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında şehit düşen sınıf arkadaşı Muhammet Yalçın ve ailesine armağan etti. Dünya şampiyonu olduktan sonra gözyaşlarını tutamayan milli sporcu, sırtında taşıdığı Türk bayrağıyla selam durdu!

"ONLAR BENİM AİLEM"
Maça çıktığında aklında arkadaşı Muhammet'in olduğunu söyleyen Yılmaz, "19 yıldır verdiğim emeklerin karşılığını aldım. Türk bayrağını Dünya şampiyonluğuyla dalgalandırdığım için çok mutluyum. 15 Temmuz şehidi Muhammet sınıf arkadaşım, pozitif enerjisiyle moral kaynağımdı. Spor aşığı ve sporun her alanında yer alırdı. Madalyamı, annem ve babam olarak gördüğüm Muhammet'in ailesine armağan ediyorum. Amacım onların yüzünü güldürebilmekti. Muhammet'in bize bıraktığı emanet olan ailesinin mutluluğu için her zaman daha fazla çalışacağız" diye konuştu.


Muhammet Yalçın, darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düştü.


Halit TURAN
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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