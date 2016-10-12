Altın kalpli

Milli sporcu Elif Aybüke Yılmaz, katıldığı turnuvada dünya şampiyonu oldu. Kazandığı madalyayı 15 Temmuz’da şehit düşen arkadaşı Muhammet Yalçın’a armağan etti. Yılmaz, “Maça çıktığımda aklımda hep Muhammet vardı” dedi...
Taekwondo Poomsae Milli Takımı'nda 4 kez dünya şampiyonu olan Mustafa Yılmaz'ın kızı ElifAybüke Yılmaz (23), babasını örnek aldı. 4 yaşında tekvando sporuna başladı. Hedefinde her zaman babası gibi dünya şampiyonu olmak vardı. 19 yıl emek veren milli sporcu Peru'da yapılan 10. Taekwondo Poomse Dünya Şampiyonası'na katıldı. 18 - 30yaş bayan kategorisinde altınmadalya kazanarak dünyaşampiyonu oldu. Ancak yaptığı davranışla yalnızca madalya değil, tüm Türkiye'nin kalbini de kazandı! Çünkü Aybüke, kazandığı madalyayı 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında şehit düşen sınıf arkadaşı Muhammet Yalçın ve ailesine armağan etti. Dünyaşampiyonu olduktan sonragözyaşlarını tutamayan millisporcu, sırtında taşıdığı Türkbayrağıyla selam durdu!
"ONLAR BENİM AİLEM"
Maça çıktığında aklında arkadaşı Muhammet'in olduğunu söyleyen Yılmaz, "19 yıldır verdiğim emeklerin karşılığını aldım. Türk bayrağını Dünya şampiyonluğuyla dalgalandırdığım için çok mutluyum. 15 Temmuz şehidiMuhammet sınıf arkadaşım,pozitif enerjisiyle moralkaynağımdı. Spor aşığı ve sporun her alanında yer alırdı. Madalyamı, annem ve babam olarak gördüğüm Muhammet'in ailesine armağan ediyorum. Amacım onların yüzünü güldürebilmekti. Muhammet'inbize bıraktığı emanetolan ailesinin mutluluğuiçin her zaman daha fazlaçalışacağız" diye konuştu.
Muhammet Yalçın, darbegirişimi sırasında Ankara'dabulunan CumhurbaşkanlığıKülliyesi önünde şehit düştü.
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