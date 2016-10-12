ABD'nin önemli ulusal gazetelerinden Los Angeles Times'ta Howard Blume imzasıyla yayımlanan "Magnolia sözleşmeli okulları Türkiye'den fazla sayıda öğretmen getirmesi sebebiyle kapatılabilir" başlıklı haber, FETÖ okullarıyla ilgili California'daki gelişmeleri gözler önüne serdi.

Habere göre FETÖ ile bağlantılı olduğu bildirilen Magnolia Okullarına ait Los Angeles merkezli 3 okulun 5 yıllık sözleşmesi önümüzdeki günlerde bitiyor.

Sözleşmesinin yenilenmesini talep eden Reseda Magnolia Bilim Akademisi 1, Van Nuys Magnolia Bilim Akademisi 2 ve Carson Magnolia Bilim Akademisi 3'e salı günü Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yönetimi tarafından gönderilen elektronik postalarda "yenileme talebinin reddedilmesi tavsiyesinin" yapılacağı iletildi.

"YENİLEME" VEYA "RET" KARARI SALI GÜNÜ VERİLECEK

Konuyla ilgili kararın önümüzdeki salı günü Los Angeles Eğitim Kurulu'nda yapılacak oylama sonucunda alınacağı belirtildi. Oylamada "red yönündeki tavsiyeye uyma" kararı çıkarsa FETÖ'nün Los Angeles'taki 3 okulu kapanacak.

Okul bölge yönetimi henüz kararın gerekçesini resmi olarak açıklamazken yerel medyaya konuşan bir yetkili, "Magnolia okullarındaki finansal usülsüzlükler veTürkiye'den H-1B çalışma vizesiyle çok fazla sayıda öğretmen ve çalışan getirilmesinin ana unsurlar olduğu" değerlendirmesini yaptı.

VİZE HARCAMALARINA 900 BİN DOLAR

Amerikan yasalarına göre en fazla 6 yıl uzatılabilen H-1B çalışma vizesi, ancak ilgili alanda yeterli Amerikalı çalışacak kişi bulunamadığında kullanılabiliyor. Blume'un haberinde ise Magnolia Okullarının (hemen hepsi) Türkiye'den 138 öğretmen getirmek için vize başvurusu yaptığı, bunların 97'sinin bu okullarda çalıştığı, 37'sinin ise hala çalışmaya devam ettiği kaydediliyor.

Her bir çalışanın 3 bin dolarlık vize masrafını ödeyen okulun (aile fertleriyle birlikte) vize işlemleri için toplamda 900 bin doların üzerinde bir rakam harcadığı kaydedilen haberde, okul bölge yönetiminin bu harcamayı oldukça fazla bulduğu ve Amerikalı öğretmenlere alan açılmadığı vurgulandı.

OKUL YÖNETİCİSİNİN GÜLEN'LE BAĞI

Ağustos ayı sonunda aynı gazeteye verdiği mülakatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le bağını kabul eden Magnolia Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yapanel, "Gülen'in öğretilerine inandığını ve onun kendisine ilham kaynağı olduğunu" ifade etmişti.

Halen California'da toplamda 10 yerleşkede sözleşmeli eğitim veren Magnolia Okulları, FETÖ'nün ABD'deki en önemli okul ağlarından biri olarak biliniyor.