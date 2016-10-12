2 canlı bomba öldürüldü

Şırnak 'ın Cizre Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Ahmet Adanur ve AK Parti İlçe Başkanı Ferzen Güven'e suikast için dağdan gelen iki terörist kaldıkları eve düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildi. Evde 2 adet glock tabanca, el bombaları, çeşitli plan ve dokümanlar bulundu. Teröristlerin kayyum olarak atanan Kaymakam Ahmet Adanur'a Suriyeli mülteci gibi yaklaşıp suikast düzenlemeyi planladıkları ortaya çıktı.
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