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2 öldürüldü

2 canlı bomba öldürüldü
'ın Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Ahmet Adanur ve AK Parti İlçe Başkanı Ferzen Güven'e suikast için dağdan gelen iki terörist kaldıkları eve düzenlenen sonucu ölü ele geçirildi. Evde 2 adet glock tabanca, el bombaları, çeşitli plan ve dokümanlar bulundu. Teröristlerin kayyum olarak atanan Kaymakam Ahmet Adanur'a Suriyeli mülteci gibi yaklaşıp suikast düzenlemeyi planladıkları ortaya çıktı.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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