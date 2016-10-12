130 kiloluk orkinos

Bodrum'dabuhafta sonu yapılacak8'inciBodrum UluslararasıSportifBalıkçılık Turnuvasıöncesi,bir grup avcı antrenman içindenize açıldı. İşadamı Haluk Tepe(44), Dr. Serdar Günseren (51)ve AVM yöneticisi, İlker Küre (28)tekneyle Gökova açıklarına gitti.Burada dev bir orkinos balığı yakaladı.Devasa balık, 3 saatlik uğraşlarsonucu tekneye çıkarıldı. 190santimetre uzunluğunda ve 130 kiloağırlığındaki dev orkinosu oltaylaavlayan avcılar, büyük sevinç yaşadı.
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