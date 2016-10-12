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130 kiloluk

130 kiloluk orkinos
Bodrum'da bu hafta sonu yapılacak 8'inci Bodrum Uluslararası Sportif Balıkçılık Turnuvası öncesi, bir grup avcı antrenman için denize açıldı. İşadamı Haluk Tepe (44), Dr. Serdar Günseren (51) ve AVM yöneticisi, İlker Küre (28) tekneyle Gökova açıklarına gitti. Burada dev bir balığı yakaladı. Devasa balık, 3 saatlik uğraşlar sonucu tekneye çıkarıldı. 190 santimetre uzunluğunda ve 130 kilo ağırlığındaki dev orkinosu oltayla avlayan avcılar, büyük sevinç yaşadı.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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