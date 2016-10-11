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Zehirli sandviç!

Ağrı’da bir okulda sağlık skandalı yaşandı. Yemek şirketi tarafından dağıtılan sandviçlerden dolayı pek çok öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sandviçten yiyen Beritan Hacıoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopsi raporunda olduğu ortaya çıktı!

Zehirli sandviç!
Ağrı Doğubeyazıt'ta bulunan Savcı Hakan Kılıç İlkokulu'nda geçtiğimiz Cuma günü bir skandal yaşandı! Okulla anlaşmalı olan yemek şirketi öğrencilere salamlı sandviç dağıttı. Derslerin ardından evlerine giden öğrencilerde ishal ve kusma şikayetleri başladı. Durumdan endişelenen aileler hemen larını hastaneye kaldırdı. Sandviçlerden yiyen Beritan (6) ve Dicle (7) Hacıoğlu isimli kardeşler de aynı şikayetlerle hastaneye yatırıldı. Burada yapılan tüm tedavilere rağmen Beritan kurtarılamadı. Minik Beritan, gözyaşlarıyla Doğubeyazıt'ta toprağa verildi. Kardeşi Dicle'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çocuklarının zehirlendiğini belirten baba Mehmet Şerif Hacıoğlu şunları söyledi: "Kızlarım sandviçlerden yemiş. Hemen hastaneye götürdüm. Doktorlar serum takıp eve gönderdi. Ancak bir süre sonra ikisi birden ağırlaştı. Hastaneye götürdüğümde Beritan komaya girmişti. Burada kızımı kaybettik. Ön otopside gıda zehirlenmesi olduğu söylendi. Eğer evde yediği bir yiyecekten kaynaklı olsaydı biz de aynı sorunu yaşardık." Talihsiz olayla ilgili açıklama yapan okul müdürü Mahmut Gültekin ise "Yemekler şirketten geldiği için analiz etme şansımız yok. Beritan ve Dicle Hacıoğlu okulda yediklerinden mi yoksa evde yediklerinden mi zehirlenmiş bilmiyoruz" dedi. Ağrı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği de konuyla ilgili araştırma başlattığını açıkladı.
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