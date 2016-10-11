Zehirli sandviç!

Ağrı’da bir okulda sağlık skandalı yaşandı. Yemek şirketi tarafından dağıtılan sandviçlerden dolayı pek çok öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sandviçten yiyen Beritan Hacıoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopsi raporunda gıda zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı!
Ağrı Doğubeyazıt'ta bulunan SavcıHakan Kılıç İlkokulu'nda geçtiğimizCuma günü bir skandal yaşandı! Okullaanlaşmalı olan yemek şirketi öğrencileresalamlı sandviç dağıttı. Derslerin ardındanevlerine giden öğrencilerde ishal vekusma şikayetleri başladı. Durumdanendişelenen aileler hemen çocuklarınıhastaneye kaldırdı. Sandviçlerden yiyenBeritan (6) ve Dicle (7) Hacıoğluisimli kardeşler de aynı şikayetlerle hastaneyeyatırıldı. Burada yapılan tüm tedavilererağmen Beritan kurtarılamadı.Minik Beritan, gözyaşlarıyla Doğubeyazıt'tatoprağa verildi. Kardeşi Dicle'ninise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çocuklarınınzehirlendiğini belirten babaMehmet Şerif Hacıoğlu şunları söyledi:"Kızlarım sandviçlerden yemiş. Hemenhastaneye götürdüm. Doktorlar serumtakıp eve gönderdi. Ancak bir süresonra ikisi birden ağırlaştı. Hastaneyegötürdüğümde Beritan komaya girmişti.Burada kızımı kaybettik. Ön otopsidegıda zehirlenmesi olduğu söylendi.Eğer evde yediği bir yiyecektenkaynaklı olsaydı biz de aynı sorunuyaşardık." Talihsiz olayla ilgili açıklamayapan okul müdürü Mahmut Gültekinise "Yemekler şirketten geldiği içinanaliz etme şansımız yok. Beritan veDicle Hacıoğlu okulda yediklerinden miyoksa evde yediklerinden mi zehirlenmişbilmiyoruz" dedi. Ağrı Kamu HastaneleriBirliği Genel Sekreterliği de konuylailgili araştırma başlattığını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.