İltica Servisi'nden Eleni Petraki'nin AA'ya yaptığı açıklamaya göre başvurusu reddedilen askerlerin sayısı 7'ye ulaştı.

Daha önce başvuruları reddedilen 3 darbeci askerin 2'sinin dosyalarını değerlendirmek için başvurduğunu belirten Petraki, ancak bu talebin de bugün reddedildiğini açıkladı.

Petraki ayrıca talepleri kabul edilmeyen 7 darbecinin, komisyonunun kararını ikinci derecedeki iltica komisyonu nezdinde temyiz etme hakkının bulunduğunu belirtti.

Bir darbeci askerin başvurusu ise için ise halen karar çıkmadı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Sikorsky tipi askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç Havalimanı'na inen 8 askerin rütbeleri sökülmüş, darbe girişimine katılan askerler Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.

Dedeağaç mahkemesi tarafından ülkeye yasa dışı yollardan girme suçundan ikişer ay tecilli hapis cezasına çarptırılan darbeciler gözaltında tutuldukları Ferecik Hapishanesi'nden güvenlik gerekçesiyle önce Kavala'ya sonra Atina yakınlarındaki bir kampa nakledilmişt​i.