Vandallara tokat

Eli kanlı hainler bu kez Van'da ortaya çıktı. Terör örgütü PKK, Özalp İlçesi AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'yu hedef aldı. PKK'lı teröristler Muştu'yaevinin önünde kurşun yağdırdı. Ailesinin gözleriönünde vurulan Muştu, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Hainin yakalanması için operasyon başlatıldı. Babası gözleri önünde vurulan Yeter Muştu ise hainlere lanet yağdırdı.
Yeter Muştu, "Babam elleriminarasından kayıp gitti. Ne biçim Kürtsünüz, ne biçimdemokrasi savunmak. Canımız sana kurban TürkBayrağı. Ölene kadar bu vatanın bekçisi olacağız" diye ağıtlar yaktı. Aydın Muştu'nun eşi Belgüzar Muştu da "Vatan sağ olsun. Bayrak benim baş tacım" diye ağladı. Başkan yardımcısı Muştu'nun diğer 3 çocuğu da gözyaşı dökerek, terör örgütünü lanetledi. Hainlerin yakalanması geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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