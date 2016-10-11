  1. Cinayet masası
  2. Hoşçakal şehidim

dallara tokat

Vandallara tokat
Eli kanlı hainler bu kez 'da ortaya çıktı. Terör örgütü , İlçesi İlçe Başkan Yardımcısı 'yu hedef aldı. PKK'lı teröristler Muştu'ya evinin önünde kurşun yağdırdı. Ailesinin gözleri önünde vurulan Muştu, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Hainin yakalanması için operasyon başlatıldı. Babası gözleri önünde vurulan Yeter Muştu ise hainlere lanet yağdırdı.

Şehit Muştu'nun kızından PKK'lı hainlere tokat gibi sözler!

Yeter Muştu, "Babam ellerimin arasından kayıp gitti. Ne biçim Kürtsünüz, ne biçim demokrasi savunmak. Canımız sana kurban Türk Bayrağı. Ölene kadar bu vatanın bekçisi olacağız" diye ağıtlar yaktı. Aydın Muştu'nun eşi Belgüzar Muştu da "Vatan sağ olsun. Bayrak benim baş tacım" diye ağladı. Başkan yardımcısı Muştu'nun diğer 3 çocuğu da gözyaşı dökerek, terör örgütünü lanetledi. Hainlerin yakalanması geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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