Ünlü işadamı Galip Öztürk yeniden yargılanacak

Öztürk'ün avukatı Şeyhmus Tuncay Çaltekin, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, müvekkili hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılama talebinin reddine ilişkin verilen ek karara itiraz etti.

YARGITAY KESİNLEŞTİRDİ

İtirazı değerlendiren mahkeme kararında, Öztürk'ün 2012'de "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve hak yoksunluğu kararı verildiği, bu kararın da 17 Eylül 2014'te Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce onanarak kesinleştiği hatırlatıldı.

Kararda, avukat Çaltekin'in sunduğu dilekçede, hükümlü Öztürk'ün FETÖ/PDY'ye daha önce verdiği maddi desteği çekmesi üzerine, adı geçen terör örgütünün hedefinde olduğu, FETÖ/PDY'nin emniyet ve yargı içerisinde bulunan mensupları vasıtasıyla düzenlenen kurmaca delillerle mahkum edildiğine dair nedenlerin gösterildiği, bunu doğrulayacak delillerin de açıklandığı kaydedildi.

Yeni olay ve deliller ortaya konulduğu aktarılan kararda, istemin kabule değer görülüp, delillerin toplanması gerektiğinden İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair 30 Eylül 2016 tarihli ek kararının kaldırılması gerektiği bildirildi.

Bu gerekçelerle, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, avukat Çaltekin'in itirazını kabul ederek, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Eylül 2016 tarihli ek kararının kaldırılmasına, Ceza Muhakemesi Kanunu'nu gereğince yargılamanın yenilenmesine ve Kuvvet Köseoğlu'nu tasarlayarak öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezası infazının durdurulmasına karar verdi.

YURTDIŞINDAN DÖNECEK

Öztürk'ün avukatı Çaltekin, karara ilişkin yazılı açıklamasında, FETÖ/PDY'nin demokrasi şehitlerinden sonra en büyük mağduru olan müvekkiliyle ilgili yürüttükleri hukuk mücadelesinin bugün itibarıyla nihayete kavuştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden sonra İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de haksız, hukuksuz verilen mahkumiyet kararlarının infazı durdurulmuştur. Yıllardır devam ettiğimiz, her mecrada anlatmaya çalıştığımız mahkumiyet kararlarının hukuka aykırı olduğu hususunun Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden sonra İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de dikkate alınması, daha önce verilen kararların bağımsız yargı tarafından verilmediğinin açık kanıtıdır. Ülkemizi her yönden saran, vatanın bütünlüğüne, milletin bağımsızlığına, canına, maddi ve manevi varlığına saldıran bu terör örgütüne karşı yıllardır verilen mücadele bugünden itibaren daha da etkin olarak devam edecektir. Yaşanan mağduriyetler ise bizlerin bu örgütün faaliyetlerine karşı koyma, kamuoyunu bilgilendirme ve soruşturma makamlarına yardımcı olma konusundaki azmimizi artırmıştır. Her türlü zorluğa karşı yılmayan, vatanının ve milletini koruma noktasında canı pahasına her türlü mücadeleyi veren yüce Türk milletine saygılarımızla duyururuz."

Açıklamada, Beykoz Adliyesi tarafından verilen 2 yıllık hapis cezasına yapılan itirazın da geçen günlerde değerlendirildiği ve infaz durdurma kararı verildiği bildirildi.

Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı Galip Öztürk'ün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönmesinin beklendiği öğrenildi.