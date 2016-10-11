Türkiye ile KKTC elektrikte iş birliğine gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun elektrikte iş birliği anlaşması imzaladı.

DENİZ ALTINDAN ADAYA ELEKTRİK GÖTÜRÜLECEK

Türkiye ile KKTC arasındaki kapsamlı enerji iş birliği anlaşması adaya deniz altından kablo ile elektrik götürülmesini de içeriyor