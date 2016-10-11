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Türkiye ile elektrikte iş birliğine gidiyor

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun elektrikte iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye ile KKTC elektrikte iş birliğine gidiyor

ile Ekonomi ve Bakanı Sunat Atun elektrikte iş birliği anlaşması imzaladı.

DENİZ ALTINDAN ADAYA ELEKTRİK GÖTÜRÜLECEK
Türkiye ile KKTC arasındaki kapsamlı enerji iş birliği anlaşması adaya deniz altından kablo ile elektrik götürülmesini de içeriyor
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  • 11 Ekim 2016, Salı 14:14
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