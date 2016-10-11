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TSK'dan önemli açıklama!

TSK Hakkari'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK açıkladı: Etkisiz hale getirildiler

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de Güven dağı güneybatısında hudutta Keri Tepe bölgesinde yapılan operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
  • 11 Ekim 2016, Salı 12:24
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OĞUZ KILI&#199;ARSLAN OĞUZ KILIÇARSLAN

SURİYE-IRAK-YUNANİSTAN VE DAHASI BİZİM.SAVAŞMAYA BÜTÜN ŞİDDETİYLE DEVAM.HÜCUM.

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cevapla 11.10.2016 13:08
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