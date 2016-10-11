Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de Güven dağı güneybatısında hudutta Keri Tepe bölgesinde yapılan operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan önemli açıklama!
TSK Hakkari'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de Güven dağı güneybatısında hudutta Keri Tepe bölgesinde yapılan operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
kalan karakter 1000
SURİYE-IRAK-YUNANİSTAN VE DAHASI BİZİM.SAVAŞMAYA BÜTÜN ŞİDDETİYLE DEVAM.HÜCUM.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.