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Teröristbaşına taziye tepkisi

Teröristbaşına taziye tepkisi
Kayseri'deki FETÖ operasyonlarında işadamları Hacı ve da tutuklandı. Boydak kardeşler, Adalet Bakanlığı'nın izniyle anneleri Huriye Boydak'ın cenazesine katıldı. Cenaze için teröristbaşı Gülen bir taziye yayınladı. Mustafa Boydak ise kardeşlerine izin veren bakanlık yetkililerine teşekkür etti. Ancak FETÖ'ye tepki gösterdi. "Türkiye'ye düşmanlık besleyen FETÖ liderinin taziyesini ne şahsım ne de kardeşlerim kabul etmiyoruz" dedi.
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