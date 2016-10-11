Teröristbaşına taziye tepkisi

Kayseri'deki FETÖ operasyonlarında işadamları Hacı ve Mehduh Boydak da tutuklandı. Boydak kardeşler, Adalet Bakanlığı'nın izniyle anneleri Huriye Boydak'ın cenazesine katıldı. Cenaze için teröristbaşı Gülen bir taziye yayınladı. Mustafa Boydak ise kardeşlerine izin veren bakanlık yetkililerine teşekkür etti. Ancak FETÖ'ye tepki gösterdi. "Türkiye'yedüşmanlık besleyen FETÖliderinin taziyesini ne şahsım ne dekardeşlerim kabul etmiyoruz" dedi.
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