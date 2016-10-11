  1. ‘Orta K’ deşifre edildi

ını 1 hafta önceden biliyordu

’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ameliyat masasında öldürme ıyla ilgili bir gizli tanık ifade verdi: 1 hafta önce ‘ameliyatta bu kesinlikle tamam’ demti

Suikast planını 1 hafta önceden biliyordu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2012'de dönemin Başbakanı 'ı özel bir hastanede ameliyat masasında öldürme ı ile ilgili yeni bir ifade ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran bir gizli tanık, FETÖ'nün kurmay ekibinden 'nın bağlantılarıyla ilgili önemli itiraflarda bulundu. Tanık, gazetesinin kurucusu Kaya'nın Erdoğan'a ameliyat masasında girimini MİT krizinden 1 hafta önceden bildiğini anlattı. Gizli tanığın ifadesinde, "Dönemin Başbakanı ameliyat olmadan bir hafta önce idi. Alaaddin Kaya misafirleri ile birlikte Ekonomi gazetesindeki odasındaydı. Kendi aralarında konuşurlarken Kaya, 'Bu sefer bu hastanede bu kesinlikle tamam' diyerek ellerini de birbirine vurdu ve işin bittiği anlamında işaret yaptı. Karşısındaki kişi de 'inşallah azizim' diyerek gülüştüler. Bu kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Zaten Alaaddin Kaya özel misafirlerini bizzat karşılar, kendisi uğurlar, kimseyle muhatap etmezdi" dedi. Gizli tanık sözlerine şöyle devam etti: Bir hafta sonra şimdiki Cumhurbaşkanımızın ameliyat olduğu, ameliyattan önce başka bir hastanede suikast ihtimali olduğu yönünde haberler çıkınca bunların yaptığını tahmin ettim. Bu yapının emniyetteki yapılanmasından çekindiğim için bir ihbarda bulunmadım.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 01:40
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