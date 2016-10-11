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Son istasyon

1 çocuk annesi kadın, benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra otomobilde a kalkıştı. Görevliler gözlerine inanamadı...

Son istasyon
Konya'da önceki gün otomobiline akaryakıt alan 27 yaşındaki G.O. çantasından çıkardığı tabancayla kalbine ateş etti. Silah sesini duyarak araca koşan göreviler gözlerine inanamadı. Kanlar içinde kalan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler G.O.'yu hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Araçta yapılan incelemede olayda kullanılan 6.35 milimetre çapındaki tabancanın yanı sıra bir adet de kuru sıkı tabanca bulundu. Eşinden ayrı olan bir çocuk annesi kadının Ankara'da oturduğu, çocuğunu teyzesine bırakarak Konya'ya geldiği belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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