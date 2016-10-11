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Şemdinli'de Korucu Derneği Başkanı'nın evine bombalı saldırı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Korucu Derneği Başkanı Übeydullah Şen'in evine teröristlerce el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Korucu Derneği Başkanının evine bombalı saldırı

Şemdinli Korucu Derneği Başkanı Übeydullah Şen, AA muhabirine, ilçeye bağlı Günyazı köyü Çalışkanlar mezrasındaki evinde teröristlerin saldırısına maruz kaldıklarını söyledi.

Akşam saatlerinde kamyonetle mezraya gelen teröristlerin evinin önüne iki el bombası attıktan sonra uzun namlulu silahlarla ateş ettiğini belirten Şen, şu bilgileri verdi:

"Evimde oturduğum sırada teröristlerin saldırısına maruz kaldık. İki el bombası attıktan sonra silahlarla eve ateş eden teröristler daha sonra olay yerinden kaçtı. Çok şükür saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı ancak evde maddi hasar meydana geldi. El bombası ve silah seslerini duyan çevredeki korucularımız teröristlere karşılık verdi. Teröristler araçlarıyla bölgeden kaçtı."
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  • 11 Ekim 2016, Salı 22:08
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