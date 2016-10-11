PKK’ya baskından Doğan muhabiri de çıktı!

Tunceli Valiliği, bugün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sekiz kişinin ev, işyeri ve araçlarında aramalar yapıldığını kaydetti.

İÇLERİNDE DHA MUHABİRİ DE VAR

Valilik açıklamasında, "PKK'ya yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen HDP Tunceli eski Milletvekili ve aynı zamanda eski Tunceli Belediye Başkanı, EMEP İl Başkanı, Tunceli Belediye Başkan Yardımcıları, DBP eski İl Başkanı, DHA Tunceli muhabiri, DBP İl Yönetiminde görevli (2) şahısla birlikte toplam (8) şahsın ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçen dijital malzeme ve dokümanlara el konulmuştur. Bahse konu şüpheli şahıslar yapılan aramalara müteakip ifadeye çağırılmışlardır" ifadeleri kullanıldı.