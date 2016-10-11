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Ömür bitti!

Aksaray’da Ömür Bağ, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinde sigara içerken beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç, hastanede öldü

Ömür bitti!
dün Aksaray'da yaşandı. 4 katlı apartmanın en üst katında babasından ayrılan annesi ile birlikte yaşayan ve işsiz Ömür Dağ (26), odasının penceresinde sigara içmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden genç, beton zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan Dağ'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ise yıkıldı.
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