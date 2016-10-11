Ömür bitti!

Şüpheli ölüm dün Aksaray'da yaşandı. 4 katlı apartmanın en üst katında babasından ayrılan annesi ile birlikte yaşayan ve işsiz Ömür Dağ (26), odasının penceresinde sigara içmeye başladı. Bu sırada dengesinikaybeden genç, betonzemine çakıldı. Kanlar içinde kalan Dağ'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinegiden ekipler tarafındanhastaneye kaldırılan talihsizgenç burada yapılan tümmüdahalelere rağmenkurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ise yıkıldı.
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