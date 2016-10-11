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Milli acı

Motosiklet kazasında yaşamını yitiren okçuluk milli antrenörü , dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı...

Milli acı
Muğla'da önceki gün diş hekimi Hakan Çokak, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet savrularak köprünün demir korkuluklarına çarptı. Sürücü Çokak ve Denizli Okçuluk İl Temsilcisi olan milli antröner eşi 48 yaşındaki Nursen Çokak, metrelerce fırladı.

YARALI HALDE!
Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Yaralanan Hakan Çokak ise eşinin cesedi başında uzun süre ağladı. İki çocuk annesi 'ın ölüm haberi, sevenlerini ve sporcu dostlarını yasa boğdu. Kazada ölen kadın için dün cenaze töreni düzenlendi. Kazadan yaralı kurtulan eşi kollarında ve bacağında kırıklar olmasına rağmen cenazeye tekerlekli sandalyeyle yer aldı. Hakan Çokak, oğlu 12 yaşındaki Ada Baran ile kızı 17 yaşındaki Gülen'e sarılarak teselli etmeye çalıştı. Ailenin yakınları törende uzun süre gözyaşı döktü. Çokak'ın yetiştirdiği ve milli takımda olan engelli milli okçu Murat Turan da tekerlekli sandalyesinde hocasının fotoğrafını elinden bırakmadı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Çokak'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
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