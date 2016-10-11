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'nin yeni grup başkan vekili belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili seçildi.

Oktay Vuralın yerine gelen isim belli oldu

Samsun Milletvekili partisinin yeni grup başkanvekili oldu. 'ın istifasının ardından koltuk bir süre boş kalmıştı.

"Partinin içinde bulunduğu durumun, yönetim anlayışının yaralayıcı olduğunu gördüm" diyerek grup başkanvekilliğinden istifa eden Oktay Vural'ın yerine gelen isim Erhan Usta oldu.

BAHÇELİ 'VURAL'IN ADAYLIĞI YAKIŞIK ALMAZ' DEMİŞTİ
Diğer yandan Bahçeli, Oktay Vural'ın yeniden aday olacağı iddialarına ilişkin "Yakışık almaz" yorumunda bulunmuştu.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 12:18
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