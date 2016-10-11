MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta partisinin yeni grup başkanvekili oldu. Oktay Vural'ın istifasının ardından koltuk bir süre boş kalmıştı.



"Partinin içinde bulunduğu durumun, yönetim anlayışının yaralayıcı olduğunu gördüm" diyerek grup başkanvekilliğinden istifa eden Oktay Vural'ın yerine gelen isim Erhan Usta oldu.

BAHÇELİ 'VURAL'IN ADAYLIĞI YAKIŞIK ALMAZ' DEMİŞTİ

Diğer yandan Bahçeli, Oktay Vural'ın yeniden aday olacağı iddialarına ilişkin "Yakışık almaz" yorumunda bulunmuştu.